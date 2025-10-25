Venezia, Stroppa amareggiato: "Abbiamo commesso troppi errori, c'è da lavorare"

Sconfitta per certi versi incredibile quella subita dal Venezia, allo "Stadio dei Marmi" di Carrara superata dalla Carrarese per 3-2. I lagunari subiscono la prima battuta d'arresto in trasferta, nonostante si sia trovata per due volte in vantaggio. Al termine del confronto ha parlato il tecnico Giovanni Stroppa ai canali ufficiali del club lagunare:

"All'inizio di entrambi i tempi non siamo riusciti a imporre il nostro gioco come avremmo voluto. Nella seconda metà del primo tempo abbiamo subìto il pareggio e rischiato anche lo svantaggio così come ad inizio ripresa. Quando non riesci a segnare e a chiudere la partita, rischi finali come quello di oggi. Fino agli ultimi due o tre contropiedi eravamo in pieno controllo, dominavamo il gioco e avremmo potuto portare a casa il risultato invece la Carrarese è stata più lucida e concreta nel trasformare le occasioni in gol.

Una delle loro qualità principali è proprio la capacità di ripartire in transizione, e oggi l’hanno dimostrato chiaramente: sono stati più efficaci di noi. Noi, invece, siamo stati poco precisi, soprattutto sotto porta, e abbiamo commesso troppi errori. L’inerzia della partita era dalla nostra parte, ma quando sbagli tanto finisci per essere punito. Se non metti dentro la qualità a servizio della concretezza non si va da nessuna parte. Facciamo le cose quasi bene, ma "quasi" non è abbastanza, c’è ancora tanto da lavorare e migliorare perchè così non basta.”