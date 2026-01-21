Venezia, Yeboah: “Siamo in un buon momento, ma è ancora tutto aperto”

Dopo la vittoria casalinga contro il Catanzaro, John Yeboah presenta la sfida esterna contro il Mantova, concentrandosi sul periodo di forma dei suoi compagni e sulle aspettative in vista della gara di sabato.

John Yeboah, attaccante Venezia FC.

“Siamo in un buon momento di forma, siamo molto felici di questo ma è ancora tutto aperto. Vogliamo continuare così fino alla fine della stagione, partita dopo partita, allenandoci sempre al massimo. Personalmente mi sento bene, voglio continuare a spingere e aiutare la squadra con le mie qualità; la cosa più importante ora è pensare alla squadra e andare avanti su questa strada, divertendoci e facendo divertire i tifosi.

A fine stagione spero di conquistare un posto nel roster per giocare il Mondiale, ma al momento non mi concentro su questo perchè ho un grande obiettivo con il Venezia. Sicuramente sarà emozionante scendere in campo contro la Germania, è una nazione che mi ha dato tante opportunità sia nel calcio che nella vita, ma il mio cuore e la mia anima appartengono ovviamente all’Ecuador. Sono pronto a dare tutto me stesso per la nazionale ma ad oggi la mia testa è totalmente focalizzata sul Venezia.

Rispetto ad inizio stagione abbiamo trovato più continuità, grazie anche al rientro di giocatori importanti per lo spogliatoio, ora siamo in un buon periodo di forma, io mi sento sempre più importante nel progetto tecnico della squadra, tutti i miei compagni sono affamati e concentrati per raggiungere il nostro obiettivo.

E’ forse la prima volta nella mia carriera dove gioco assieme a dei compagni che si conoscono davvero bene, siamo come in simbiosi e riusciamo a fare un calcio di qualità. In questo contesto posso davvero brillare e mostrare tutto il mio potenziale, sono felice di potervi mostrare in pieno le mie qualità e sono certo di poter fare ancora di più. Tutti qui in società mi fanno sentire importante, sono felice di essere qui e di far parte di un progetto ambizioso.

Ho un grande feeling con tutti i compagni d’attacco, Adorante, Fila, Casas. Grazie alle nostre qualità siamo tutti in grado di cambiare le sorti di ogni gara. L’alternanza sui rigori con Adorante? Dipende dal momento della partita, ci sentiamo entrambi importanti e chi si sente più pronto batte. Questa cosa dimostra come la squadra sia unita e voglia far sentire fondamentale ogni singolo giocatore.”