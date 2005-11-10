Verona-Pisa, il doppio ex Pellegrini: "Partenza gialloblù deludente, ma la B è lunga"

Davide Pellegrini, doppio ex della sfida tra Verona e Pisa, ha parlato alla Cronaca di Verona della gara di domenica: "Il Pisa quest'anno non l'ho mai visto mentre il Verona ho avuto modo di guardarlo in occasione della vittoria di Coppa Italia contro il Cagliari. La partenza dei gialloblù è stata inferiore alle aspettative ma il campionato di B è lungo e difficile.

Cosa serve per vincere? Credo - come riportato da Tuttohellasverona.it - che la base di tutto sia sempre la squadra, intesa come gruppo. Sia a Pisa che a Verona la nostra vita insieme non era solo sul campo di allenamento ma anche fuori con cene e serate insieme. Certo oggi con tanti stranieri diventa più difficile. Lingue, abitudini e culture diverse non agevolano. Comunque parte tutto da lì".