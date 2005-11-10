Il Padova ha trovato un nuovo direttore generale: a breve l'annuncio di Di Taranto

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Il Padova ha trovato un nuovo direttore generale: a breve l'annuncio di Di TarantoTMW
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 14:58Serie B
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24.10.2026 14:58Serie B
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Novità in vista in casa Padova. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la compagine veneta avrà presto un nuovo direttore generale. Si tratta di Corrado Di Taranto, che dovrebbe essere annunciato tra l'8 e il 10 di novembre.
Sesta esperienza in un club di calcio
La carriera di Di Taranto vanta già diverse avventure nel modo del calcio. La prima al Chievo, come segretario generale. In gialloblù è tornato anche in un secondo momento, dopo essere stato al Parma. In seguito, esperienza anche nelle dirigenze di Trento, Spal e Cesena.
Fonte: Alessio Alaimo
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