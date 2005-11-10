Sassuolo, Candé: "Sto bene, sono molto felice. Ormai ci sono"
autore
Marta Bonfiglio
Marta Bonfiglio
Oggi alle 14:45Serie A
autore Marta Bonfiglio
24.10.2026 14:45Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Fali Candé, difensore del Sassuolo, ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Como. Le sue parole: "Dopo la rottura del crociato oggi è come se fosse la prima volta dopo tanto tempo, sono molto felice. Sto bene anche fisicamente. Ormai ci sono".
Altre notizie Serie A
Oggi
15:23 Serie A
Nicola ricorda la sua stagione al Genoa: "Penso e spero che i tifosi mi abbiano rispettato"
15:15 Serie A
La Serie A pronta a puntare su Galliani, Malagò: "Sorpreso e dispiaciuto, più che deluso"
15:08 Serie A
Pioli: "Mi danno del bollito? Non lo sono affatto. Sui social assegnano etichette emotive"
15:00 Serie ATMW
TMWComo, oggi la prima dal 1' di Ricci: Fabregas e quello spoiler in conferenza sull'ex Milan
14:50 Serie ALive TMW
Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'ottava giornata di campionato
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi