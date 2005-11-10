Bari, Gomez sul gol: "Arrivato in una partita importante, pareggio ottimo risultato"

Guido Gomez, attaccante del Bari, ha parlato ai microfoni di RadioBari dopo il pareggio contro la Casertana arivato grazie a un suo gol. Queste le sue parole, riportate da TuttoBari: "Sono felicissimo, per un attaccante è sempre importante trovare la via del gol. Rete arrivata in una partita importante. Oggi è stata una partita molto complicata e il pareggio è un ottimo risultato".

Ancora sulla rete: "Gol fondamentale, soprattutto in questo momento che sono a Bari, dove ho iniziato a fare le prime partite e poi mi sono infortunato. Trovare la via del gol mi dà grande forza, ma questo è merito della squadra perché in questo periodo i miei compagni mi sono stati vicino”.

Sull’avversario: "Conosco tutti i calciatori della Casertana, e penso che in questo campionato è una delle squadre più forti. Ha una rosa completa. Abbiamo incontrato una squadra molto tosta, noi non siamo stati brillanti ma sono cinque o sei anni che gioco in questo campo e non sono mai riuscito a fare una partita pulita. Vista la partita il pareggio è un ottimo risultato".