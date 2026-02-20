Fiorentina-Pisa, il doppio ex Pellegrini: "Viola sulla strada giusta per la salvezza"

Il doppio ex di Fiorentina e Pisa Davide Pellegrini, è stato intervistato da Radio FirenzeViola in vista del derby toscano, in programma lunedì al Franchi: "È sempre stato un derby molto sentito che è stato bello giocare e che portava più pressioni da parte della Fiorentina che del Pisa".

La Fiorentina secondo lei riuscirà ad uscire dalla zona retrocessione?: "Io credo di si, sulla carta ha un potenziale da potersi salvare tranquillamente. Vanoli sta facendo un ottimo lavoro avendo portato la squadra a giocare e a fare risultato. La retrocessione sarebbe un dramma incredibile, ma credo che non succederà. Ora come ora sia Verona che Pisa sono in grande difficoltà e abbastanza staccate in classifica, anche se finché la matematica non le condanna tutte sono in gioco. Stasera il Verona gioca una gara difficile contro il Sassuolo. In tutta sincerità per loro non vedo molte speranze, anche se per le tifoserie che rappresentano mi auguro di no".

Sul ritrovato spirito dei viola degli ultimi giorni: "Io credo che il mercato abbia portato giocatori adatti alle idee di Vanoli. Il risultato di Como è stato importante. La Fiorentina è sulla strada giusta e Vanoli è un ottimo tecnico che ha fatto la gavetta ed è molto preparato, sa come affrontare queste situazioni".

C'è qualche singolo che la sta colpendo nella Fiorentina?: "Gli acquisti fatti sono importanti e sono giocatori determinanti anche se chi fa la differenza è sempre Kean. Ha fatto così l'anno scorso e lo può fare anche quest'anno. Vanoli gli ha fatto fare un lavoro importante per recuperarlo dall'infortunio":