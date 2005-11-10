Gubbio, Braglia: "Abbiamo cercato di recuperare la partita, aggrappiamoci a questo"

Piero Braglia, tecnico del Gubbio, ha parlato così dopo la sconfitta per 1-0 contro il Pineto: "C'è da salvare l'impegno, la squadra ha corso fino alla fine e l'unica cosa dove possiamo andare ad aggrapparci è che abbiamo avuto voglia di recuperare la partita fino alla fine ma non ci siamo riusciti. La nostra realtà è questa".

Braglia, intervenuto in conferenza stampa, esorta così la squadra: "Mi ricordavo alcuni giocatori che saltavano di più l'uomo, oggi non abbiamo mai vinto gli uno contro uno e questo è un problema. Dobbiamo guardare la realtà, rimboccarci le maniche e iniziare a fare risultati a partire dalla prossima perché altrimenti diventa dura, il divario diventa ampio e diventa difficile recuperare".