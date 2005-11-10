Empoli, Cauz: "Ne usciremo con il lavoro e con la voglia che abbiamo di migliorare"

Dopo la sconfitta contro il Vicenza, il difensore dell'Empoli Cristian Cauz ha parlato in conferenza: "Secondo me dobbiamo stare uniti e positivi - riporta empolichannel.it -. Sono sicuro che usciremo da questo momento con il lavoro e con la voglia che abbiamo di migliorare. La partita era stata preparata bene, con intensità e fiducia. Pensavamo potesse andare diversamente. Nel secondo tempo forse è mancata quella grinta in più per riuscire a riprenderla, ma secondo me siamo partiti bene anche nella ripresa. Poi c’è stato un episodio, l’espulsione di Marco (Curto ndr.), che può starci, ma che inevitabilmente ha scombussolato i piani. Nonostante questo abbiamo reagito bene e trovato il gol del pari, ma purtroppo anche quello è stato un episodio che, se fosse girato a nostro favore, avrebbe potuto cambiare la partita. Ci sono stati diversi episodi, ma secondo me la gara era stata interpretata nel modo giusto. Ora lavoreremo in settimana per migliorare quello che c’è da migliorare.

Noi lavoriamo per questo tutti i giorni. Ci dispiace, perché sappiamo che tutti meritiamo qualcosa di diverso, soprattutto a livello di classifica. Siamo qui per lavorare e migliorare, c’è tempo e dobbiamo avere fiducia ed essere positivi. Sono sicuro che arriveranno prestazioni e risultati. In questo periodo abbiamo avuto un po’ di tutto, compreso un cambio di allenatore e un cambio di modo di giocare. Io sono arrivato con il mister precedente e giocavamo in maniera completamente diversa. Purtroppo ci vuole del tempo per assimilare tutti i concetti, però credo che oggi abbiamo fatto bene quello che il mister voleva.

Abbiamo interpretato bene la gara. Ripeto, purtroppo siamo sempre qui a parlare degli episodi. Avete ragione voi, ma oggi non so veramente cosa dire, perché secondo me abbiamo fatto la partita giusta. Sono convinto che questa sia la strada giusta da seguire. Anche oggi abbiamo dimostrato di aver preparato la partita nel modo giusto. Siamo un gruppo compatto, un gruppo unito e secondo me ne usciremo".