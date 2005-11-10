Altamura, Lauriola sul mister: "In una settimana ha tirato fuori l'anima della squadra"

Al termine del pareggio casalingo per 2-2 contro il Potenza, il direttore sportivo dell'Altamura, Matteo Lauriola, ha analizzato la prestazione della squadra: "È evidente che faccio i complimenti per questo a mister Raffaele. In poco più di una settimana è riuscito a tirare fuori quella che è l'anima di questa squadra: una formazione proiettata in avanti, che sa giocare, manovrare e cercare la fase offensiva, magari rischiando qualcosa. Credo che oggi, se l'Altamura avesse portato a casa la vittoria, nessuno avrebbe avuto modo di recriminare. Complimenti al Potenza perché è stato capace di soffrire in una partita in cui gli abbiamo chiuso tante linee di passaggio. Il mister ha preparato la gara nei minimi particolari e si è visto, così come si è vista la pericolosità del Potenza, che in due occasioni è riuscito a portare a casa un punto ottimo per il suo campionato. Al di là dei due punti che mi posso permettere di dire che abbiamo perso per strada, ho sicuramente ritrovato la squadra che tutti hanno apprezzato e riconosciuto. È un'ottima base di partenza per portare a termine un campionato che si dimostra sempre più difficile, quindi sono contento così".

Il dirigente biancorosso - come riporta TuttoC - ha poi approfondito l'impatto della nuova guida tecnica e la risposta mostrata dal gruppo: "Nelle ultime tre o quattro partite della precedente gestione c'era evidentemente qualcosa che non andava. Non voglio dedicare più di tanto tempo a quel periodo, preferisco apprezzare subito quanto fatto dal nuovo mister, che ha trovato la chiave per riaprire il cassetto e tirare fuori tutto ciò che questi ragazzi hanno dentro, che è parecchio. Senza citare sempre i soliti, oggi ho visto Bocic essere determinante, Curcio sacrificarsi, Rosafio incidere, un centrocampo dominare contro quello del Potenza e una difesa che non ha sofferto. Mister Raffaele ha dimostrato in breve tempo lo spessore che lo ha caratterizzato negli ultimi anni: posso definirlo un allenatore tra i top del campionato. Mi pregio del rapporto che mi lega a lui da tanto tempo e di cui ho approfittato per portare ad Altamura un tecnico che sicuramente riuscirà a darci un'identità forte nel tempo".