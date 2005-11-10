Ievoli al Lecco? Valente: "Non prendiamo qualcuno giusto per prenderlo, stiamo valtando"

Federico Valente, tecnico del Lecco, ha commentato così il possibile arrivo di Mattia Ievoli che ancora non è diventato ufficiale. Di seguito le parole del mister in conferenza stampa: "Sono stato un po’ sorpreso già nel post gara, a dire il vero. Abbiamo un posto libero in lista: non prendiamo qualcuno giusto per prenderlo, al momento stiamo valutando e siamo in stand-by.

Il giocatore è svincolato e avrebbe bisogno di tempo, non è una decisione finale ma non ha tanto a che fare con Moutassime in questo momento. Guardo sempre cosa c’è sul mercato, con giovani potenzialmente interessanti per il nostro gioco".