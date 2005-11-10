Ievoli al Lecco? Valente: "Non prendiamo qualcuno giusto per prenderlo, stiamo valtando"
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 12:34Serie C
autore Paolo Lora Lamia
24.10.2026 12:34Serie C
TUTTOmercatoWEB
Federico Valente, tecnico del Lecco, ha commentato così il possibile arrivo di Mattia Ievoli che ancora non è diventato ufficiale. Di seguito le parole del mister in conferenza stampa: "Sono stato un po’ sorpreso già nel post gara, a dire il vero. Abbiamo un posto libero in lista: non prendiamo qualcuno giusto per prenderlo, al momento stiamo valutando e siamo in stand-by.
Il giocatore è svincolato e avrebbe bisogno di tempo, non è una decisione finale ma non ha tanto a che fare con Moutassime in questo momento. Guardo sempre cosa c’è sul mercato, con giovani potenzialmente interessanti per il nostro gioco".
Altre notizie Serie C
Oggi
13:04 Serie C
Altamura, Lauriola sul mister: "In una settimana ha tirato fuori l'anima della squadra"
12:34 Serie C
Ievoli al Lecco? Valente: "Non prendiamo qualcuno giusto per prenderlo, stiamo valtando"
12:19 Serie C
Trento, Tabbiani: "Juventus Nex Gen ha talento. Noi possiamo disputare un bel campionato"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi