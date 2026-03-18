Bayern Monaco, Kane: "Possiamo battere chiunque. Il secondo gol è tra i miei preferiti"
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Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria sull'Atalanta per 4-1. Le sue parole: "Il secondo gol è tra i miei preferiti. E' un misto tra conoscenza, skills e tecnica. Non era facile per i difensore cercare di fermarmi".
Sei il centravanti più forte del mondo.
"Grazie Luca (Toni, ndr), sei stato e sei un grandissimo attaccante".
Quali sono le tue ambizioni per questa stagione?
"Sappiamo che possiamo battere chiunque, il Real ha grandi giocatori ma quando siamo così possiamo battere chiunque".
Hai un messaggio per Bellingham?
"No, ci vedremo settimana prossima in Nazionale".
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