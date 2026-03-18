Kane mattatore di Bayern-Atalanta. E Toni ne va pazzo: "Uno degli ultimi centravanti grossi"

Il Bayern Monaco in questo momento sembra una macchina da guerra, a dimostrazione c'è il punteggio aggregato di 10-2 che i tedeschi hanno rifilato nell'ottavo di finale di Champions League all'Atalanta. E se all'andata i bavaresi erano riusciti a trionfare senza Harry Kane, l'inglese si è preso il centro della scena nei 90 minuti di ritorno.

Due le reti segnate da Kane in Bayern Monaco-Atalanta 4-1 di questa sera, e non poteva che essere lui il prescelto della UEFA come Player of the Match della sfida disputata all'Allianz Arena. Con la seguente motivazione fornita dal panel degli osservatori: È stata una vera prestazione da capitano. Ha guidato bene l'attacco, oltre ad aver segnato i primi due gol ed essere stato costantemente coinvolto nell'azione".

Voto molto alto per Kane, un 8 pieno, anche nelle pagelle di TuttoMercatoWeb.com di Bayern Monaco-Atalanta 4-1. Questo il giudizio: "Ci vuole la seconda occasione per beffare Sportiello. Per quello che dice il risultato può stare in area ad aspettare i palloni, lui invece predilige muoversi per tutto il campo ad aiutare la squadra. Torna persino a difendere e recuperare sfere".

Nel post-partita, su Prime Video, ha speso qualche parola di elogio per Kane anche un grande ex centravanti come Luca Toni, presente all'Allianz Arena per raccontare la partita: "Sono innamorato di lui perché è uno dei pochi centravanti grossi. Davvero, è troppo bravo e non so cosa dirgli. Ci sono giocatori che hanno magari qualche caratteristica da 10, ma non arrivano al 9 in molte altre. Ecco, lui invece forse il 10 ce l'ha solo in area di rigore, ma per il resto sono tutti almeno 9. Io li conosco certi centravanti".