Lecco, Valente: "Pro Patria squadra scorbutica, l'intensità dovrà esserci sempre"

“Si parte sempre da uno 0-0 e devi metterci sempre qualcosa. Mai contro nessuno c’è qualcosa di scontato”. Inizia così l'intervento del tecnico del Lecco Federico Valente, alla vigilia del match casalingo contro la Pro Patria. "Analizziamo - prosegue - sempre allo stesso modo, vittoria o sconfitta. Sapevo subito cosa era mancato e i giocatori l’hanno capito. Non mi cambia l’umore il risultato: sono molto critico e valuto tutto con attenzione".

Parlando della Pro Patria, dice: “È una squadra scorbutica, che fa dell’agonismo una parte importante del proprio gioco. L’intensità ci dovrà essere sempre, indipendentemente dall’avversario. Guardando i loro video, abbiamo chiaro come affrontarli: hanno armi per farci male se non siamo pronti”.

Chiusura su Lovisa e Voltan, due giocatori molto attesi dalla piazza: “Lovisa sta benissimo. Lo conosco da anni e so cosa porta al gruppo. Ha avuto un problema al ginocchio ma ora è pronto. Voltan è arrivato a settembre, senza preparazione e con un infortunio: è normale abbia avuto bisogno di tempo. Ma le sue qualità con la palla sono troppo importanti. Anche se non era il momento di impiegarlo la scorsa gara, ora può darci una mano anche solo per 15-20 minuti”.