Picerno, Greco sul mercato: "Abbiamo tanti giovani di valore, interverremo sugli over"

Intervistato da Tuttoc.com il direttore generale del Picerno Vincenzo Greco si è soffermato anche sul futuro a partire dal mercato di gennaio: “Interverremo, soprattutto sugli over. Abbiamo tanti giovani di valore sui quali abbiamo investito e ai quali dobbiamo dare tempo. Per farli crescere serve affiancarli a calciatori più esperti, che con il loro vissuto possano trasmettere sicurezza. Agiremo in ogni reparto, inserendo elementi di esperienza”.

Ci sono giovani che possono fare il salto di categoria?

“Assolutamente sì. In Italia manca il coraggio di puntare sui giovani: noi lo abbiamo. Le nostre plusvalenze degli ultimi anni lo dimostrano. Cito un esempio: Kouda, preso dai dilettanti, oggi è del Parma e sta giocando in Serie B allo Spezia, dimostrando il suo valore. Sono convinto che arriverà in Serie A. E non è l’unico: tanti giocatori passati da noi oggi sono in contesti più importanti. In rosa abbiamo diversi giovani che oggi vivono difficoltà dovute ai risultati, ma in futuro sentiremo parlare di loro. Non faccio nomi, tutti hanno potenzialità per crescere e spiccare il salto, qui o altrove”.

Picerno è spesso citato come società modello. Qual è la vostra filosofia gestionale?

“Picerno è considerata una piccola realtà, un gioiellino, un modello da seguire soprattutto a livello gestionale. Abbiamo dimostrato di poter stare in questa categoria e di poterlo fare bene. La nostra linea è quella della sostenibilità: pur avendo una proprietà molto forte economicamente, non facciamo il passo più lungo della gamba. Puntiamo su equilibrio, organizzazione e solidità. Siamo una delle società più strutturate della categoria e abbiamo investito tanto nelle infrastrutture e nel miglioramento dell’ambiente di lavoro. Non lo dico io: lo riconoscono anche i vertici federali. In cinque anni di Lega Pro, con il monte ingaggi più basso del girone C, ci siamo qualificati sempre ai playoff e abbiamo battuto club storici come Catania, Palermo, Avellino. Dispiace vedere società che spendono milioni senza rispettare gli impegni: poi arrivano le penalizzazioni, ma intanto il campionato è falsato. Chiedo alle istituzioni di far rispettare le regole: noi le rispettiamo sempre, facendo sacrifici".