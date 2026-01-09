Serie A, la Flop 11 della 19ª giornata: Muharemovic e Stanciu da incubo
Di seguito la peggior formazione dell'ultimo turno del girone d'andata di Serie A. Si contendono la palma di peggiore il difensore sassolese Tarik Muharemovic e il centrocampista del Genoa, Nicolae Stanciu. Entrambi a modo loro hanno condizionato in modo decisivo le rispettive partite con un'autorete a spalancare la vittoria della Juventus e un rigore calciato alle stelle al 98' che ha graziato il Milan. Sassuolo che è la squadra più raprpesentata con ben 3 giocatori. Questo il 3-5-2 scelto dalla redazione:
Arijanet Muric (Sassuolo) 5
Pietro Comuzzo (Fiorentina) 4.5
Martin Vitik (Bologna) 4.5
Tarik Muhareovic (Sassuolo) 4
Idrissa Touré (Pisa) 5
Nicolae Stanciu (Genoa) 4
Ismael Koné (Sassuolo) 5
Nikola Vlasic (Torino) 5
Davide Bartesaghi (Milan) 5
M'Bala Nzola (Pisa) 4.5
Thijs Dallinga (Bologna) 4.5
SERIE A - 19ª GIORNATA
PISA - COMO 0-3
68' Perrone, 76' e 90' + 6 Douvikas
LECCE - ROMA 0-2
14' Ferguson, 71' Dovbyk
SASSUOLO - JUVENTUS 0-3
16' aut. Muharemovic, 62' Miretti, 63' David
NAPOLI - HELLAS VERONA 2-2
16' Frese (V), 27' rig. Orban (V), 54' McToiminay (N), 82' Di Lorenzo (N)
BOLOGNA - ATALANTA 0-2
37' e 42' Krstovic
TORINO - UDINESE 1-2
50' Zaniolo (U), 82' Ekkelenkamp (U), 87' Casadei (T)
PARMA - INTER 0-2
42' Dimarco, 90' + 8 Thuram
LAZIO - FIORENTINA 2-2
52' Cataldi (L), 56' Gosens (F), 89' rig. Gudmundsson (F), 90' + 5 rig. Pedro (L)
CREMONESE - CAGLIARI 2-2
4' Johnsen (Cr), 29' Vardy (Cr), 51' Adopo (Ca), 88' Trepy (Ca)
MILAN - GENOA 1-1
28' Colombo (G), 90' + 2 Leao (M)
CLASSIFICA
1. Inter 42
2. Milan 39
3. Napoli 38
4. Juventus 36
5. Roma 36
6. Como 33
7. Atalanta 28
8. Bologna 26
9. Lazio 25
10. Udinese 25
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Cagliari 19
15. Parma 18
16. Lecce 17
17. Genoa 16
18. Hellas Verona 13
19. Fiorentina 13
20. Pisa 12
MARCATORI
10 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Pulisic (Milan)
7 reti: Leao (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna), Paz e Douvikas (Como), Calhanoglu e Thuram (Inter), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli)
20ª GIORNATA
COMO - BOLOGNA (10 gennaio, ore 15)
UDINESE - PISA (10 gennaio, ore 15)
ROMA - SASSUOLO (10 gennaio, ore 18)
ATALANTA - TORINO (10 gennaio, ore 20.45)
LECCE - PARMA (11 gennaio, ore 12.30)
FIORENTINA - MILAN (11 gennaio, ore 15)
HELLAS VERONA - LAZIO (11 gennaio, ore 18)
INTER - NAPOLI (11 gennaio, ore 20.45)
GENOA - CAGLIARI (12 gennaio, ore 18.30)
JUVENTUS - CREMONESE (12 gennaio, ore 20.45)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.