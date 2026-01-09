Ufficiale Fiorentina, ufficiale Brescianini: l'annuncio, la formula e il numero di maglia scelto

Ora è ufficiale: Marco Brescianini lascia l'Atalanta per unirsi alla Fiorentina per il resto della stagione (almeno). Un'operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, che diventerà obbligo in caso salvezza del club viola.

Il comunicato dell'Atalanta

Questo il comunicato del club bergamasco: "Atalanta BC comunica di aver ceduto ad ACF Fiorentina - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - le prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini, 25enne centrocampista che in una stagione e mezza in forza all’Atalanta ha totalizzato 50 presenze in maglia nerazzurra in tutte le competizioni, nazionali e internazionali. Atalanta BC augura a Marco con affetto le migliori soddisfazioni per il prosieguo della corrente stagione sportiva".

Il comunicato della Fiorentina

Di seguito il comunicato della Fiorentina, che annuncia anche la scelta del numero 4 per la maglia: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini dall’ Atalanta B.C.

Brescianini, nato a Calcinate il 20 gennaio 2000, è cresciuto nelle giovanili del Milan, con cui ha esordito in Serie A, e nel corso della sua carriera ha indossato, tra le altre, in Serie A le maglie del Frosinone e dell’ Atalanta.

Con i bergamaschi ha collezionato 50 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana segnando 7 reti.

Il nuovo calciatore viola, che indosserà la maglia numero 4, ha, inoltre, vestito in 2 occasioni la casacca della Nazionale maggiore italiana.