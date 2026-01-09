Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Fiorentina, ufficiale Brescianini: l'annuncio, la formula e il numero di maglia scelto

Fiorentina, ufficiale Brescianini: l'annuncio, la formula e il numero di maglia sceltoTUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 13:14Serie A
Daniele Najjar

Ora è ufficiale: Marco Brescianini lascia l'Atalanta per unirsi alla Fiorentina per il resto della stagione (almeno). Un'operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, che diventerà obbligo in caso salvezza del club viola.

Il comunicato dell'Atalanta
Questo il comunicato del club bergamasco: "Atalanta BC comunica di aver ceduto ad ACF Fiorentina - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - le prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini, 25enne centrocampista che in una stagione e mezza in forza all’Atalanta ha totalizzato 50 presenze in maglia nerazzurra in tutte le competizioni, nazionali e internazionali. Atalanta BC augura a Marco con affetto le migliori soddisfazioni per il prosieguo della corrente stagione sportiva".

Il comunicato della Fiorentina
Di seguito il comunicato della Fiorentina, che annuncia anche la scelta del numero 4 per la maglia: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini dall’ Atalanta B.C.

Brescianini, nato a Calcinate il 20 gennaio 2000, è cresciuto nelle giovanili del Milan, con cui ha esordito in Serie A, e nel corso della sua carriera ha indossato, tra le altre, in Serie A le maglie del Frosinone e dell’ Atalanta.

Con i bergamaschi ha collezionato 50 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana segnando 7 reti.

Il nuovo calciatore viola, che indosserà la maglia numero 4, ha, inoltre, vestito in 2 occasioni la casacca della Nazionale maggiore italiana.

Articoli correlati
Fiorentina, ecco Brescianini. Il giocatore è arrivato al Viola Park: le immagini... Fiorentina, ecco Brescianini. Il giocatore è arrivato al Viola Park: le immagini
Fiorentina, in caso di riscatto Brescianini firmerà fino al 2030. I dettagli del... Fiorentina, in caso di riscatto Brescianini firmerà fino al 2030. I dettagli del contratto
Brescianini alla Fiorentina, con un anno e mezzo di ritardo. È il secondo colpo viola... Brescianini alla Fiorentina, con un anno e mezzo di ritardo. È il secondo colpo viola di gennaio
Altre notizie Serie A
Serie A, i migliori 5 portieri dopo 19 giornate: Provedel è la new entry Serie A, i migliori 5 portieri dopo 19 giornate: Provedel è la new entry
Roma, Gasperini: "La presenza della società è un bel segnale" Live TMWRoma, Gasperini: "La presenza della società è un bel segnale"
Milan, un sorriso per Allegri: Nkunku in gruppo e disponibile per Firenze Milan, un sorriso per Allegri: Nkunku in gruppo e disponibile per Firenze
Serie A, la Flop 11 dopo 19 giornate: mezza squadra ha la maglia viola Serie A, la Flop 11 dopo 19 giornate: mezza squadra ha la maglia viola
Verso Udinese-Pisa, il doppio ex Susic: "Friulani favoriti, Runjaic non è sprovveduto.... Verso Udinese-Pisa, il doppio ex Susic: "Friulani favoriti, Runjaic non è sprovveduto. Gila..."
Le designazioni arbitrali per la 20^ giornata: fermato Sozza, Inter-Napoli a Doveri... Le designazioni arbitrali per la 20^ giornata: fermato Sozza, Inter-Napoli a Doveri
Serie A, la Top 11 dopo la 19ª giornata: appena quattro squadre rappresentate Serie A, la Top 11 dopo la 19ª giornata: appena quattro squadre rappresentate
Lotito sul caos arbitri: "Sistema non più credibile. Anche la politica è attenta... TMWLotito sul caos arbitri: "Sistema non più credibile. Anche la politica è attenta alla questione"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Beffa clamorosa subita dal Milan. E Allegri tira in ballo gente (molto) in alto
3 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
4 Bento al Genoa, De Rossi: "Scelta mia. Leali sapeva che avremmo cercato un altro portiere"
5 Milan-Genoa, Marelli: "Il rigore non andava assegnato. Il VAR difficilmente poteva intervenire"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lotito sul caos arbitri: "Sistema non più credibile. Anche la politica è attenta alla questione"
Immagine top news n.1 Fiorentina, ecco Brescianini. Il giocatore è arrivato al Viola Park: le immagini
Immagine top news n.2 Guendouzi-Fenerbahce appena fuori dalla top ten. Lazio, ecco le dieci cessioni record
Immagine top news n.3 Rigore in Lazio-Fiorentina, Sozza sarà fermato. Promosso Marchetti per Napoli-Verona
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto: +2 Inter, -3 Napoli! Como inarrestabile, sta calando il Bologna
Immagine top news n.5 Stato di forma: vola l'Inter di Chivu! Sorride Spalletti, giù dal podio Milan e Napoli
Immagine top news n.6 Roma, finalmente Raspadori: accordo trovato grazie al pressing di Massara
Immagine top news n.7 Lazio protagonista sul mercato: presi Ratkov e Taylor, blindato Marusic. Saluta Guendouzi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.2 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.3 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.4 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Guidonia, Lucchesi: "Servono regole forti a livello federale per impedire certe situazioni"
Immagine news Serie C n.2 Marcolini: "Vicenza formidabile, non avrà problemi. Negli altri gironi lotta aperta"
Immagine news Serie C n.3 Grammatica: "Società in difficoltà? Difficile intervenire durante l'anno. Servire organismo ad hoc"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, un sorriso per Allegri: Nkunku in gruppo e disponibile per Firenze
Immagine news Serie A n.2 Roma, Gasperini: "La presenza della società è un bel segnale"
Immagine news Serie A n.3 Serie A, la Flop 11 dopo 19 giornate: mezza squadra ha la maglia viola
Immagine news Serie A n.4 Verso Udinese-Pisa, il doppio ex Susic: "Friulani favoriti, Runjaic non è sprovveduto. Gila..."
Immagine news Serie A n.5 Le designazioni arbitrali per la 20^ giornata: fermato Sozza, Inter-Napoli a Doveri
Immagine news Serie A n.6 Serie A, la Top 11 dopo la 19ª giornata: appena quattro squadre rappresentate
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Stroppa: "Nel '26 vogliamo migliorare sempre di più. Mercato? Parlerò solo alla fine"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Siamo sempre fra purgatorio e inferno. Non perdiamo umiltà"
Immagine news Serie B n.3 SudTirol, termina l'esperienza di Italeng. Il calciatore fa ritorno all'Atalanta
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, tesserato il centrocampista Troise: contratto semestrale con opzione
Immagine news Serie B n.5 Spezia, gli arrivi di Sernicola e Adamo spingono Candela lontano? La società riflette
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Augello: "Inzaghi assatanato di vittoria. Ci ha inculcato la sua mentalità da subito"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Audace Cerignola, dalla Lazio arriva Di Tommaso. Era alla Casertana
Immagine news Serie C n.2 Guidonia, Lucchesi: "Servono regole forti a livello federale per impedire certe situazioni"
Immagine news Serie C n.3 Marcolini: "Vicenza formidabile, non avrà problemi. Negli altri gironi lotta aperta"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, il direttore Faggiano pronto a piazzare un triplo colpo per l'attacco
Immagine news Serie C n.5 Virtus Verona, la Corte dei Conti condanna Fresco a risarcire 200mila euro allo Stato
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Kiyine saluta e torna in Belgio: ha firmato con il Royal Stockay
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tutto pronto per la ripartenza del calcio femminile: domenica la Supercoppa fra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC
Immagine news Calcio femminile n.5 Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Schroffenegger firma fino a fine stagione: "Crederci sempre, mai mollare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)