Linea verde per AlbinoLeffe: in campo il 16enne Simonelli. È il più giovane debuttante stagionale

L'AlbinoLeffe è una società sempre attenta a valorizzare il proprio settore giovanile e lo dimostra anche oggi nella sfida contro l'Arzignano Valchiampo iniziata alle 17:30. Nella fila della formazione orobica infatti spicca la presenza dell'esterno offensivo Thomas Simonelli: un classe 2009 che finora era stato portato due volte in panchina (contro Pro Vercelli e Trento, a gennaio) e che oggi il tecnico Giovanni Lopez ha deciso di mandare in campo da titolare.

Per lui dunque c'è il debutto fra i professionisti all'età di 16 anni, 8 mesi e 22 giorni visto che è nato il 24 maggio. Si tratta del più giovane esordiente stagionale in Serie C avendo battuto il record fatto segnare da un suo compagno di squadra come Michelangelo Duranti che lo scorso tre novembre contro l'Inter Under 23 aveva esordito a 16 anni, 11 mesi e 19 giorni.