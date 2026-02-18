Sambenedettese e Foggia, scossa in panchina: Boscaglia e Pazienza per la svolta

Giornata di scosse forti in Serie C, con due piazze calde che hanno deciso di cambiare rotta nel tentativo di dare una sterzata alla stagione. A muoversi sono state la Sambenedettese e il Foggia, entrambe alle prese con situazioni complicate e alla ricerca di una svolta immediata.

Sambenedettese, via Mancinelli: arriva Boscaglia

La Sambenedettese ha ufficializzato l’esonero di Marco Mancinelli. Una decisione che arriva a distanza di appena una settimana dal suo ritorno in panchina dopo l’esonero di D’Alesio: un avvicendamento lampo che fotografa bene il momento turbolento vissuto dal club rossoblù.

Nel comunicato ufficiale, la società ha reso noto che il presidente Vittorio Massi ha disposto l’esonero dell’allenatore, ringraziandolo per la disponibilità e la professionalità dimostrate, con l’augurio delle migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera. Contestualmente, la Samb ha annunciato il nome del nuovo tecnico: sarà Roberto Boscaglia a guidare la prima squadra. Allenatore di comprovata esperienza, Boscaglia vanta un lungo percorso tra Serie C e Serie B e rappresenta il quarto tecnico stagionale per il club marchigiano.

Foggia, missione salvezza: panchina a Pazienza

Cambia anche il Calcio Foggia, che prova a dare una scossa per lasciare l’ultimo posto in classifica. Dopo le dimissioni di Cangelosi, il club rossonero ha affidato la guida tecnica a Michele Pazienza.

Nel comunicato ufficiale, la società – previa informazione all’Amministrazione giudiziaria come previsto dalla normativa vigente – ha annunciato che Pazienza si è legato al Foggia con un contratto fino al 30 giugno 2026.