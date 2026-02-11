Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Allegretti "Nel Girone C è ancora aperta. Triestina? Orgoglio e voglia di mettersi in mostra"

Allegretti "Nel Girone C è ancora aperta. Triestina? Orgoglio e voglia di mettersi in mostra"
Luca Bargellini
Oggi alle 10:59
Luca Bargellini
A Tutta C
TMW Radio / A Tutta C
Riccardo Allegretti, giovane tecnico reduce dall'esperienza in Serie D sulla panchina del Chievo Verona, ha analizzato i temi principali del Girone C dopo le gare andate in scena ieri attraverso i microfoni di TMW Radio. Ecco quanto dichiarato nel corso della trasmissione 'A Tutta C':

Mister nel Girone C il Benevento sta per “ammazzare” il campionato come il Vicenza nel Girone A?
"Nel Girone A il distacco è molto più importante. Nei Gironi B e C, invece, secondo me è ancora tutto aperto. È vero che i punti di vantaggio non sono pochi, ma la distanza è comunque contenuta. È presto per parlare di campionato chiuso".

Il Catania ha numeri difensivi impressionanti: zero gol subiti in casa, 17 clean sheet in 26 giornate. Eppure non ha il margine del Vicenza.
"Storicamente chi subisce meno gol ha un vantaggio nella corsa al titolo. Il Catania sta dimostrando una solidità difensiva importante, ma il Benevento sta facendo ancora meglio sotto il profilo dell’entusiasmo e della continuità. Trova spesso il gol, anche nei finali di partita, e non perde colpi. Bisognerà vedere chi manterrà questo trend".

Capitolo Under 23: l’Atalanta nel Girone C sta faticando. È solo una questione ambientale rispetto al Girone A?
"Credo sia soprattutto una questione di obiettivi societari. Le Under 23, almeno dal mio punto di vista, nascono per valorizzare i giovani. Questo non sempre coincide con l’obiettivo playoff o con la vittoria del campionato. Se punti sulla crescita dei ragazzi, devi accettare che qualcosa in termini di risultati possa essere sacrificato".

Quindi è una scelta filosofica?
"Sì. Se lavori sui principi e sulla crescita individuale, magari perdi qualcosa nell’immediato. Se invece l’obiettivo primario è il risultato, allora ragioni in modo diverso. Sono scelte che possono pagare nel lungo periodo".

Nel Girone A c’è il paradosso Triestina: risultati importanti sul campo, ma una penalizzazione pesantissima in classifica. Come si spiega questo rendimento?
"Conosco bene la realtà di Trieste. È una situazione difficile e paradossale. La stagione è partita in ritardo, con tante incertezze societarie e un mercato complicato. Marino ha fatto bene nonostante tutto. Poi c’è stato un cambio tecnico, il mercato ha portato via giocatori importanti e la penalizzazione ha pesato tantissimo".

Eppure la squadra continua a lottare.
"Perché a un certo punto l’unica cosa che resta è pensare a giocare. I giocatori hanno tutti gli alibi possibili, ma proprio per questo possono liberarsi mentalmente e mettersi in mostra. Se si fa quadrato e si lavora bene durante la settimana, la domenica puoi ottenere risultati anche in situazioni complicate. È già successo in passato, penso alla Lucchese dell’anno scorso".

Un consiglio per la visione del turno del Girone A in programma questa sera?
"Sono curioso di vedere Union Brescia-Virtus Verona. La Virtus deve fare punti salvezza, mentre l’Union Brescia deve consolidare il secondo posto. Può essere una partita significativa, ma in generale è un turno interessante perché tutte hanno obiettivi ancora aperti".

