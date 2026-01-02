Ufficiale Arezzo, ecco il rinforzo in attacco: dal Pisa arriva Alessandro Arena

Rinforzo in attacco per l'Arezzo: dal Pisa arriva in prestito con obbligo di riscatto il classe 200 Alessandro Arena. Di seguito la nota del club toscano:

"La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito con la formula del prestito con obbligo di riscatto dal Pisa Sporting Club le prestazioni sportive di Alessandro Arena, attaccante classe 2000, reduce dalla prima parte di stagione alla Carrarese. Esterno offensivo, mancino naturale, Arena è un profilo capace di abbinare tecnica e velocità. Cresciuto nel settore giovanile del Catania, ha maturato esperienza in Serie C con le maglie di Gubbio, Carrarese e, in precedenza, con il Pisa, club proprietario del suo cartellino fino al trasferimento in amaranto. Arena ha firmato un contratto con l’Arezzo fino al 30 giugno 2027. La società dà il benvenuto ad Alessandro e gli augura buon lavoro per la sua nuova avventura con il Cavallino".