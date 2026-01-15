L'agente di Arena: "Forse è fin troppo maturo per l’età che ha, ma non mettetegli pressione"

Giuseppe Pesce, che lavora per la Vigo Global Sport di Claudio Vigorelli, parla alla Gazzetta dello Sport dell'incredibile esordio di Antonio Arena con la maglia della Roma, a 16 anni, con gol al primo tocco di palla: "Siamo felicissimi e orgogliosi - ha detto - ma anche consapevoli che si tratta del primo step. C’è tanto lavoro da fare. Antonio è un ragazzo e un professionista incredibile. Ha una spiccata intelligenza emotiva, è umile, un lavoratore. Ha la testa per diventare un calciatore di alto livello.

La speranza è che nessuno lo carichi di pressione. Deve stare tranquillo e fare quello che meglio sa fare. Forse è fin troppo maturo per l’età che ha. Deve combinare questa maturità alla spensieratezza dei 16 anni", ha detto l'agente del 16enne.