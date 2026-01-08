Triestina dopo due anni Ionita verso l'addio: il moldavo vicino all'Arezzo
TUTTO mercato WEB
Dopo due anni e una miriade infinita di vicissitudini, spesso e volentieri slegate dalle questioni di campo, Artur Ionita potrebbe dire addio alla Triestina (32 presenze e 9 gol complessive).
Il centrocampista moldavo, approdato al 'Rocco' nel gennaio del 2024, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe vicino al trasferimento all'Arezzo.
Assieme al classe 1990 al club amaranto di Cristian Bucchi dovrebbe arrivare anche un altro centrocampista: si tratta di Borna Knezovic, classe 2005 di proprietà del Sassuolo che ha trascorso la prima parte di stagione in prestito alla Salernitana.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile