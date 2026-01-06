L'ultimo ballo di Ionita? Il capitano della Triestina è a un passo dell'Arezzo: per volontà del club

Che i 23 punti di penalizzazione abbiano fortemente condizionato la stagione della Triestina è cosa nota, ma la formazione alabardata ha poi aggiunto il cosiddetto carico da 90 smarrendo completamente la via della vittoria: sono 14 i punti che separano i giuliani dal penultimo posto, occupato da una Pro Patria in crisi che questa sera poteva essere leggermente avvicinata. Ma gli uomini di Attilio Tesser sono caduti anche per mano dell'Alcione, in quella che è stata la prima partita del girone di ritorno, la 20ª del campionato (CLICCA QUI per i risultati del turno completo).

A segnare il gol della bandiera, per la Triestina, Artur Ionita, che potrebbe aver messo l'ultimo timbro sulla causa biancorossa. Come infatti era già emerso, stante la situazione, con l'apertura del calciomercato chi avrebbe avuto richieste avrebbe potuto anche lasciare Trieste, e sembra proprio che per il giocatore una richiesta sia pervenuta. O meglio, ci sia proprio un accordo in essere.

Stando a quanto riporta il sito trivenetogoal.it, infatti, è a un passo l’accordo con l’Arezzo, situazione che non ha comunque impedito al capitano di scendere in campo stasera: sua la volontà di giocare, a conferma dell'attaccamento alla causa. Ionita sarebbe rimasto poi anche in Serie D, ma probabilmente l'offerta dei toscani è stata utile anche per il club.