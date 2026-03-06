Ascoli-Ravenna, la gara che vale una stagione: 'Del Duca' sold out nel giro di poche ore

Il turno infrasettimanale è ormai già un ricordo lontano, ma è stato un turno decisamente molto determinante per il Girone B di Serie C, che ha visto ridisegnata la classifica; una classifica sostanzialmente spaccata già dopo la terza posizione, con la quarta che dista 15 punti. A contendersi il primato, la capolista Arezzo, l'Ascoli e il Ravenna, che, ironia della sorte, si affronteranno proprio lunedì sera al 'Del Duca' in occasione di uno dei confronti che chiuderà la 31ª giornata del campionato.

Il clima che si respirerà nelle Marche sarà sicuramente infuocato, e questo si capisce dal fatto che già nella serata di ieri - come ha fatto sapere il club bianconero - sono andati sold out in poche ore tutti i biglietti ancora in vendita per i vari settori dello stadio (Poltroncina Nord, Tribuna Mazzone e Curva Nord).

Ma da cosa nasce tutta questa euforia? Molto semplice, dal fatto che l'Ascoli ha riaperto il campionato. Nell'infrasettimanale, infatti, l'Arezzo ha perso contro la Ternana, e il Ravenna ha pareggiato, di fatto non sfruttando il passo falso della squadra in vetta; l'Ascoli, invece, ha vinto il derby contro la Samb, e ha scavalcato i romagnoli portandosi a -4 dai toscani, che hanno comunque già osservato il turno di riposo previsto nel raggruppamento. Chiaro che adesso la sfida al Ravenna assume un contorno ancora più decisivo.