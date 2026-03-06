Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, si è chiuso il 30° turno: il Benevento si avvicina alla B, l'Ascoli vede l'Arezzo

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 08:04Serie C
Pierpaolo Matrone

Si chiude la trentesima giornata di Serie C con risultati pesanti in chiave classifica, soprattutto nel girone C, dove c'era in programma la partita più attesa del turno. Nel big match di giornata il Benevento supera 2-1 il Catania grazie al gol decisivo di Mignani all’85’, portandosi a +10 proprio sui siciliani e avvicinandosi sempre di più alla promozione in Serie B.

Nello stesso girone serata amara invece per la Salernitana, sconfitta nel derby dalla Casertana e scavalcata in graduatoria dal Cosenza. Un turno che ridisegna gli equilibri del campionato. Di seguito il riepilogo con tutti i risultati, i marcatori e le classifiche dei tre gironi di Serie C.

SERIE C - 30ª GIORNATA
GIRONE C
Casarano-Siracusa 0-0
Giugliano-Monopoli 1-0
18' Zammarini
Latina-Sorrento 1-0
40' Lipani
Picerno-Atalanta U23 1-0
40' Pugliese
Altamura-Foggia 1-0
72' Curcio
Audace Cerignola-Trapani 4-2
10' Ruggiero, 30' Gambale, 39' Paolucci, 45'+9' Celeghin, 76' Gambale, 83' Vazquez
Benevento-Catania 2-1
22' Lunetta, 25' Lamesta, 85' Mignani
Casertana-Salernitana 1-0
37' Butic
Crotone-Cavese 2-0
25', 52' Gomez
Potenza-Cosenza 1-4
4', 54' Emmausso, 27' Selleri, 39' Florenzi, 68' Dametto

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 70, Catania 60, Cosenza 53, Salernitana 51, Casertana 49, Crotone 48, Audace Cerignola 45, Monopoli 44, Casarano 40, Team Altamura 40, Potenza 37, Atalanta U23 35, Sorrento 33, Latina 32, Cavese 31, Picerno 31, Giugliano 28, Trapani 28, Foggia 22, Siracusa 21

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Alcione Milano-Giana Erminio 1-1
74’ Invernizzi (A), 90’+7’ Vitale (G)
Lumezzane-Arzignano Valchiampo 0-1
7’ Moretti
Ospitaletto-Pro Patria 0-0
Pergolettese-Pro Vercelli 2-0
60’ Milesi (Pe), 89’ Petrovic (Pe), 90’+6’ Comi (PV)
AlbinoLeffe-Union Brescia 1-0
73’ Sali
Cittadella-Inter U23 1-1
10’ Amerighi (I), 82’ Rabbi (C)
Vicenza-Trento 2-3
32’ [rig.] Capone (T), 34’ e 46’ Pellegrini (T), 54’ Rauti (V), 66’ Stucker (V)
Lecco-Renate 0-3
17’ Delcarro, 52’ [rig.] Cali, 73’ Karlsson
Triestina-Dolomiti Bellunesi 2-3
45’+4’ Toci (D), 55’ Marconi (D), 64’ Jonsson (T), 74’ Vertainen (T), 83’ [rig.] Burrai (D)
Virtus Verona-Novara 0-2
12’ Ledonne, 64’ D’Alessio

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 72, Brescia 56, Renate 51, Trento 51, Lecco 50, Alcione Milano 48, Cittadella 47, Inter U23 42, Lumezzane 40, Novara 39, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, AlbinoLeffe 37, Ospitaletto 34, Arzignano 34, Pergolettese 32, Dolomiti Bellunesi 32,Virtus Verona 21, Pro Patria 18, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Gubbio-Carpi 2-1
20' Varone (G), 52' Hraiech (G), 90'+6 Lombardi (C)
Pontedera-Juventus Next Gen 0-1
33' Deme
Vis Pesaro-Bra 2-1
64' Machin (V), 88' Fiordaliso (B), 90'+4 Nicastro (V)
Arezzo-Ternana 1-2
31' Ferrante (T), 45' Cianci (A), 70' Dubickas (T)
Livorno-Perugia 1-2
52' Montevago (P), 81' Bacchin (P), 90'+4 [rig.] Dionisi (L)
Pineto-Forlì 3-2
30' Baggi (P), 57' Schirone (P), 67' Franzolini (F), 82' [rig.] Trombetta (F), 90'+5 Nebuloso (P)
Ravenna-Pianese 0-0
Torres-Guidonia Montecelio 2-1
31' Sorrentino (T), 67' Mastinu (T), 82' [rig.] Esempio (G)
Sambenedettese-Ascoli 0-1
89' Corazza
Riposa: Campobasso

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 59*, Ravenna 57*, Ternana 42, Campobasso 42, Juventus Next Gen 42, Pineto 42, Pianese 40*, Gubbio 39, Vis Pesaro 36, Livorno 35*, Forlì 33, Guidonia Montecelio 32, Carpi 32, Torres 28*, Perugia 27, Bra 26*, Sambenedettese 25*, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

