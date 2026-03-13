Alcione ancora "ago della bilancia" del Girone A di Serie C: stasera c'è il Brescia, il Vicenza spera

Come ormai noto, il campionato di Serie C è entrato nel rush finale della regular season, perché questa sera prenderà il via la 32ª giornata (CLICCA QUI per il programma completo del turno): ad aprire le danze, un match decisamente cruciale per l'imminente futuro del Girone A, un match che opporrà l'Alcione all'Union Brescia. Cosa c'è di così decisivo in tutto ciò? Semplice: la formazione di Milano è nuovamente "ago della bilancia" per questo raggruppamento, stra dominato dal Vicenza, a un passo dalla promozione in Serie B.

Se stasera infatti il Brescia non vincerà, al Vicenza - che giocherà lunedì contro l'Inter U23 dell'ex Vecchi - basterà anche un pareggio per centrare il salto di categoria con ben sei turni di anticipo rispetto al termine della stagione, ma attenzione: l'Alcione è stata proprio la prima formazione ad aver frenato la capolista, perché alla 27ª giornata la compagine guidata da Fabio Gallo ha conosciuto la prima sconfitta stagionale, maturata proprio per mano degli arancioblù. È seguito poi il primo ko anche casalingo, contro il Trento, ma la prima batosta - che ripetiamo, ha solo rallentato - è arrivata contr i lombardi.

Sarà quindi un match tutto da vivere quello che si giocherà stasera a Sesto San Giovanni, con gli occhi rivolti poi al primo giorno della prossima settimana.