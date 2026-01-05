TMW
Vis Pesaro, occhi in casa Torino per la corsia mancina: si lavora all'acquisto di Barranco
TUTTO mercato WEB
La Vis Pesaro è al lavoro per rinforzare la corsia mancina in questo mercato di riparazione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la società marchigiana avrebbe messo nel mirino il terzino Gioacchino Barranco, classe 2007 tesserato dal Torino dove in questa stagione ha collezionato cinque presenze con l’Under 18 e nove con la Primavera.
La Vis Pesaro starebbe lavorando per portare l’esterno alla corte di mister Roberto Stellone a titolo definitivo in modo da garantirsi una possibile plusvalenza in ottica futura.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Le più lette
2 Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
3 Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile