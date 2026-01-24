Benevento, Floro Flores: "Faccio i complimenti al Siracusa. Trapani? Non ci riguarda"

Vittoria sofferta per il Benevento, che supera 3-2 il Siracusa al termine di una gara piena di insidie. I sanniti vanno subito sotto, poi reagiscono ribaltando il punteggio, ma nel finale subiscono il gol che riapre la partita e li costringe a difendere il risultato fino all’ultimo.

Antonio Floro Flores si dice soddisfatto solo a metà della prestazione: "Sapevamo che sarebbe stata dura e nei primi 15 minuti abbiamo sofferto molto. Faccio i complimenti al Siracusa, che aveva già messo in difficoltà la Salernitana". Il tecnico giallorosso recrimina però per le tante occasioni non sfruttate: "Sono arrabbiato per i rischi inutili che abbiamo corso. Gli errori li accetto, la superficialità no: sul secondo gol ci siamo rilassati".

Nonostante tutto, Floro Flores sottolinea la reazione della squadra: "Mi è piaciuto lo spirito, possiamo migliorare ancora tanto. I risultati ci stanno accompagnando e sono felicissimo di allenare questo gruppo".

Sulla discussione in campo tra Maita e Lamesta, il tecnico minimizza: "Sono cose di campo, poi hanno reagito bene. Pagheremo una cena a tutti".

Infine, un pensiero sulla situazione del Trapani: "Non ci riguarda direttamente, io devo pensare solo al Benevento. Mi dispiace per i ragazzi e spero che il presidente possa fare uno sforzo per chiudere la stagione".