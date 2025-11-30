Benevento, Floro Flores carica la squadra: "Non temiamo nessuno. Domani vogliamo vincere"

Vigilia infuocata in casa Benevento, che domani ospiterà la Salernitana per un derby d’alta classifica dal peso specifico enorme. Il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores, intervenuto ai microfoni di CalcioBenevento.it, trasmette fiducia e determinazione a tutto l’ambiente.

L’allenatore parte dalla settimana di lavoro, definita “straordinaria”:

“Arriviamo da giorni importanti, la squadra ha reagito bene e ha lavorato in maniera strepitosa. Ho visto grande voglia di riscatto. I ragazzi mi mettono in difficoltà ogni settimana, perché hanno qualità tecniche e umane che rendono dure le scelte”.

Floro Flores non nasconde il rammarico per la gestione della gara di Cosenza:

“Per venti minuti siamo stati simili alla squadra vista con il Monopoli, poi dopo il gol abbiamo smesso di giocare. Questo atteggiamento va cambiato. Dobbiamo restare dentro la partita per 90 minuti”.

Sulla Salernitana, avanti di due punti e considerata una delle favorite assolute del girone, il tecnico è chiaro:

“Sono stati costruiti per vincere e li rispettiamo, ma non c’è timore. Io non temo nessuno. Sappiamo che hanno fatto più punti in trasferta, sono una squadra fisica, spesso capace di rimontare. Ma noi dobbiamo guardare solo a noi stessi”.

E rilancia con orgoglio:

“Siamo il Benevento e vogliamo vincere”.

Quanto alle scelte di formazione, tutto è ancora aperto:

“Deciderò in base a quello che ho visto in allenamento. Mi aspetto una gara maschia e sono sicuro che il pubblico si divertirà”.