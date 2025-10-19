TMW
Lupo sull'addio al Cosenza: "Non c'erano più le condizioni per proseguire"
Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Fabio Lupo, direttore sportivo di lungo corso ha commentato la fine anticipata del suo rapporto con il Cosenza, iniziato l'estate scorsa:
“Dispiace aver risolto il rapporto. Non c’erano più le condizioni per andare avanti. Mi dispiace per i tifosi. Cosenza merita categorie superiori, mi auguro che accada anche perché quest’anno c’è il mio lavoro dietro”.
Su quanto sta avvenendo in Serie B, invece, spiega: “Dispiace per lo Spezia. D’Angelo è un ottimo allenatore ma questa sconfitta in casa non ci voleva. É un torneo equilibrato, il campionato si giocherà fino all’ultimo. Palermo e Venezia sembrano avere qualcosa in più. E occhio al Modena”.
