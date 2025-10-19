Serie C, 10ª giornata: i finali dei match delle 12:30. Vittorie per Ternana e Casertana
Si concludono con le vittorie della Ternana a Campobasso e della Casertana al 'Pinto' contro il Siracusa i due anticipi delle 12:30 validi per la 10ª giornata del campionato di Serie C. Con questo successo le Fere si portano al quarto posto nel Girone B superando Forlì e Guidonia, mentre i campani nel Girone C aggancia il Crotone a quota 17, un punto sotto Catania e Casarano. Di seguito il quadro completo del turno e delle gare già disputate:
SERIE C, 10ª GIORNATA
GIRONE A
Alcione Milano-Inter U23 1-2
41’, 45’+3’ La Gumina (I), 82’ Marconi (A)
Novara-Arzignano Valchiampo 1-0
63’ Lanini
Renate-Dolomiti Bellunesi 2-0
12' Anelli, 51' Spedalieri
Triestina-Pergolettese 1-1
37' Lambrughi (P), 43' Ionita (T)
Ospitaletto-Cittadella 1-2
7' Castelli rig. (C), 46' Rabbi (C), 74' Bertoli (O)
Domenica 19 ottobre
Ore 14:30 - Vicenza-AlbinoLeffe
Ore 17:30 - Lumezzane-Trento
Ore 17:30 - Pro Vercelli-Giana Erminio
Ore 17:30 - Virtus Verona-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecco-Union Brescia
Classifica - Vicenza 25*, Lecco 21*, Union Brescia 18*, Inter U23 18, Alcione Milano 17, Renate 12, Pergolettese 12, Pro Vercelli 12*, AlbinoLeffe 12*, Cittadella 12, Trento 11*, Virtus Verona 10*, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 10, Giana Erminio 10*, Ospitaletto 9, Arzignano Valchiampo 9, Lumezzane 6*, Pro Patria 4*, Triestina -7
* una gara in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti.
GIRONE B
Torres-Forlì 0-2
32’ Franzolini, 81’ Macri
Livorno-Sambenedettese 2-1
61' Cioffi (L), 76' Dionisi (L), 85' Toure (S)
Gubbio-Guidonia Montecelio 0-2
76' Spavone, 81' Tessione
Pianese-Bra 2-2
4' Coccia (P), 17' Baldini (B), 40' Minaj (B), 45'+1 Bertini (P)
Campobasso-Ternana 0-1
77' Pettinari
Domenica 19 ottobre
Ore 14:30 - Ravenna-Arezzo
Ore 14:30 - Rimini-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Pineto-Perugia
Lunedì 20 ottobre
Ore 20:30 - Carpi-Ascoli
Ore 20:30 - Pontedera-Vis Pesaro
Classifica - Arezzo 24*, Ravenna 24*, Ascoli 23*, Ternana 17, Forlì 16, Guidonia Montecelio 16, Sambenedettese 14, Carpi 14*, Pianese 13, Gubbio 13, Campobasso 12, Pineto 11*, Juventus Next Gen 11*, Livorno 10, Vis Pesaro 9*, Pontedera 8*, Torres 6, Bra 6, Perugia 3*, Rimini -2*
* una gara in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti.
GIRONE C
Casarano-Foggia 0-2
30' Morelli, 59' D'Amico
Crotone-Monopoli 0-1
57' Scipioni
Sorrento-Cosenza 2-2
14' Ricciardi (C), 29' Plescia (S), 75' Cimino (C), 79' D'Ursi (S)
Latina-Giugliano 0-1
6' Balde
Casertana-Siracusa 1-0
76' Bentivegna
Domenica 19 ottobre
Ore 14:30 - Atalanta U23-Trapani
Ore 14:30 - Benevento-Potenza
Ore 14:30 - Catania-Salernitana
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Cavese
Ore 20:30 - Team Altamura-Picerno
Classifica - Salernitana 22*, Benevento 19*, Catania 18*, Casarano 18, Casertana 17, Crotone 17, Cosenza 16, Monopoli 15, Potenza 13*, Latina 12, Sorrento 11, Audace Cerignola 10*, Foggia 10, Picerno 9*, Giugliano 9, Team Altamura 8*, Trapani 8*, Atalanta U23 8*, Cavese 5*, Siracusa 3
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti.