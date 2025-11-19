Leonardo: "Era destino per il PSG arrivare al 5-0 contro l'Inter con una squadra giovane"

Da quando ha lasciato il PSG nell’estate 2022, Leonardo è diventato un uomo molto più discreto. L’architetto del club parigino nell’era QSI, arrivato nel 2011, ha concesso questa sera una lunga intervista a RMC Sport in Francia; tra i vari temi affrontati, l’ex direttore sportivo è tornato sulla finale di Champions League vinta contro l’Inter lo scorso maggio, un momento storico per il club. Secondo lui, tutte le condizioni erano finalmente riunite perché il sogno diventasse realtà: "Quando vedi la squadra un po’ in difficoltà nel primo semestre e tutto ciò che comincia ad accadere… Luis Enrique è centrale in questo progetto. Non solo come grande allenatore, ma per tutto quello che ha trasmesso ai giocatori più giovani. Era il destino del PSG arrivare a questo risultato con un organico del genere e con questa nuova energia", ha spiegato il brasiliano.

Per Leonardo, il trionfo non è stato soltanto quello del Paris Saint-Germain: "Si trasforma in un sogno per tutti. Non è solo il sogno del PSG, è il sogno di tutti vedere una squadra francese vincere la Champions League con questo stile. L’idea di costruire una squadra più giovane con giocatori come Donnarumma, Hakimi o Nuno Mendes era già presente da tempo".

Con questa visione, conclude Leonardo, il club ha finalmente trovato la combinazione perfetta per raggiungere il vertice in Europa.