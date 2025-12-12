Bruzzaniti via dal Pineto? Brocco: "Attualmente no ma è un pezzo forte del mercato"

Sono oramai diversi giorni che il nome di Giovanni Bruzzaniti, attaccante del Pineto, è divenuto protagonista delle cronache di mercato. In particolare in relazione agli interessamenti di due big del Girone C di Serie C come Catania e Salernitana.

In merito, tramite le colonne di SportAbruzzo, è intervenuto il numero uno del Pineto, il presidente Silvio Brocco:

"Gli auguro di accedere a società anche più importanti della nostra, lui è molto attaccato al Pineto come società, al territorio ed a me come persona. Se andrà via? Attualmente no, è nostro e sta con noi, ma a gennaio sarà un pezzo forte del mercato. Tante squadre lo vorranno, che vogliono vincere il campionato, poi è compito del direttore Di Giuseppe. Partire solo per una Serie B e non per la C? Io sono ancora di questa idea però poi dipende anche dal ragazzo, dalle cifre, è brutto dirlo ma si vive anche di questo… Vi ripeto, e sono molto sincero: non sappiamo ancora nulla”.