Catania, spunta una contropartita per vincere il duello con la Salernitana per Bruzzaniti

Giovanni Bruzzaniti è il nome caldo del mercato di gennaio in Serie C. Il centravanti del Pineto, capocannoniere del Girone B con 8 gol, è al centro di un'asta tra Salernitana e Catania che promette scintille.

Secondo quanto riportato nei giorni scorsi da TuttoSalernitana, la dirigenza granata punta al prestito con obbligo di riscatto, formula che permetterebbe di dilazionare l'investimento. Il Catania, invece, sarebbe disposto a chiudere subito con un'operazione a titolo definitivo per regalare a Domenico Toscano un rinforzo offensivo di peso dopo il grave infortunio di Emanuele Cicerelli.

L'arma del Catania: D'Andrea

Come riporta Telecolor, però, gli etnei avrebbero un asso nella manica per convincere il Pineto: il cartellino di Filippo D'Andrea, attualmente in prestito con diritto di riscatto proprio al club abruzzese. Inserirlo nella trattativa potrebbe sbloccare l'affare e dare al Catania un vantaggio decisivo sulla concorrenza.

L'ultimo episodio di un derby di mercato

Non è la prima volta che Salernitana e Catania si sfidano sul mercato. L'ultimo caso è quello di Gianluca Longobardi, strappato dai granata agli etnei che lo avevano già contattato tramite il ds Ivano Pastore. Ora la storia potrebbe ripetersi con Bruzzaniti, anche se il Catania sembra intenzionato a giocare questa partita con maggiore determinazione.