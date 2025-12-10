Catania, D'Andrea la chiave per arrivare a Bruzzaniti. E spunta Crisetig per il centrocampo

Il Catania è al lavoro per cercare rinforzi in vista di gennaio, sia per far fronte agli infortuni di Aloi e Cicerelli, sia per continuare a cullare il sogno promozione visto il primo posto attuale nel Girone C di Serie C.

Per l’attacco il nome caldo è sempre quello di Giovanni Bruzzaniti del Pineto, dove ha messo a segno sette gol e sette assist in questa stagione, che piace però molto anche ad altri club fra cui i rivali della Salernitana. Il giocatore classe 2000 andrebbe volentieri a Catania con il club di Pelligra che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Filippo D’Andrea, centravanti classe ‘98, che la scorsa estate è approdato in prestito proprio nel club abruzzese dove finora ha messo a segno due gol e tre assist in 15 presenze. Il giocatore dunque potrebbe diventare del Pineto a titolo definitivo con Bruzzaniti che si trasferirebbe in Sicilia come riporta il Corriere dello Sport.

Sul quotidiano si legge poi che il Catania sarebbe al lavoro per un innesto d’esperienza in mezzo al campo come quello di Lorenzo Crisetig del Padova. Il classe ‘93 è l’obiettivo numero uno per completare il reparto e dare fiato ai vari Corbari, Di Tacchio e Quaini, e starebbe riflettendo sulla prima offerta avanzata dagli etnei. In uscita sembrava esserci Kaleb Jimenez, classe 2002 che nei giorni scorsi ha ricevuto un’offerta su cui sta riflettendo anche se non appare più sicuro che possa lasciare i rossoazzurri con cui finora ha collezionato 15 presenze con una rete.