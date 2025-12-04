Salernitana, nuovo duello di mercato con il Catania: a gennaio sarà sfida per Bruzzaniti
L'asse Salerno-Catania torna bollente sul mercato. Dopo l'arrivo di Longobardi in granata, strappato agli etnei che lo avevano contattato tramite il ds Ivano Pastore, si profila un nuovo testa a testa per Giovanni Bruzzaniti, uno dei capocannonieri del Girone B in questo girone d'andata con la maglia del Pineto.
La dirigenza granata, scrive TuttoSalernitana, punta al prestito con obbligo di riscatto, mentre il Catania sarebbe disposto a investire subito per regalare a Domenico Toscano un rinforzo offensivo di peso dopo il grave infortunio occorso a Emmanuele Cicerelli. Una differenza di vedute che potrebbe risultare decisiva nell'esito della trattativa.
