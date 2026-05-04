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Carrarese, contratto di apprendistato per Liberali: ha firmato fino al 2028
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Contratto di apprendistato per Samuele Liberali, centrocampista classe 2008 delle giovanili della Carrarese che da oggi sarà agli ordini di mister Calabro. Di seguito la nota del club:
"Carrarese Calcio 1908 è lieta di aver siglato un accordo biennale di apprendistato con il calciatore Samuele Liberali, con scadenza al 30 giugno 2028.
Il centrocampista classe 2008, nato a Firenze, con trascorsi nelle giovanili di Fiorentina ed Empoli, veste dalla stagione 2024/2025 la maglia azzurra, divenendone un riferimento nelle selezioni giovani, tra Under 17 e Primavera. Oggi, il meritato approdo agli ordini di mister Antonio Calabro.
Benvenuto in prima squadra, Samuele!"
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