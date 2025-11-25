Casarano, sirene di mercato dalla Serie B per Cajazzo. Tre i club sul 2004

Complice un rendimento sopra le righe del neo promosso Casarano, il nome di Ismael Cajazzo, esterno franco-canadese del club pugliese, è finito al centro dei primi rumors di mercato in vista della sessione di gennaio.

Secondo quanto riportato da TuttoC.com il classe 2004 approdato rossoazzurro nell'estate 2024 dal Rotonda, club della Basilicata, che lo aveva prelevato dal settore giovanile del Rio Ave sarebbe al centro degli interessamenti di tre club di Serie B.

Si tratta di Bari, Carrarese e Pescara.

Cajazzo (21) nella stagione in corso ha messo a referto 16 presenze complessive, fra campionato e Coppa Italia di Serie C, con 3 gol all'attivo. Considerando l'avventura nel complesso a Casarano i gettoni sono 43 con 9 centri.