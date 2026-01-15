Ufficiale
Casarano, ceduto Diego Malagnino in prestito in Serie D al Barletta
TUTTO mercato WEB
La società Casarano calcio comunica di aver ceduto alla società SSD Barletta 1922, con la formula del prestito secco, il calciatore Diego Malagnino, classe 2006,.
A Diego l’augurio di farsi valere con la nuova squadra, unito all’arrivederci a fine stagione.
Questo il riepilogo delle operazioni ufficializzate finora dal Casarano nel corso della sessione invernale di calciomercato:
Acquisti: Marco Ferilli (risoluzione prestito, Vibonese), Stefano Negro (definitivo, Cittadella), Federico Giraudo (definitivo, Perugia), Francesco Grandolfo (definitivo, Trapani), Mario Mercadante (definitivo, Torres)
Cessioni: Antonio Guastamacchia (definitivo, Taranto), Milos Milicevic (prestito, Heraclea), Diego Malagnino (prestito, Barletta)
