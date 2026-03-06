Casertana, Coppitelli: "Al Pinto è dura per tutti, regalato una gioia ai tifosi"

Federico Coppitelli, allenatore della Casertana, esprime tutta la sua soddisfazione dopo il successo nel derby contro la Salernitana: «Siamo felici, soprattutto per il pubblico a cui abbiamo regalato un derby meritato. Cosmi ci ha sorpreso con un modulo diverso, ma siamo riusciti a trovare le contromisure giuste. Questo è un gruppo che merita di godere questi momenti» Il tecnico rossoblù aggiunge: «Avremmo potuto raccogliere più punti in altre partite se fossimo stati più concreti, ma il percorso fin qui è già da lodare.

Non solo la Salernitana, ma anche Catania e Benevento hanno faticato al Pinto. Oggi abbiamo sbagliato poco e va bene così. La questione Trapani e i punti da restituire non ci distraggono: dobbiamo vivere pienamente ciò che stiamo facendo e continuare su questa strada».