Casertana, Coppitelli durissimo: "Arbitraggio incommentabile, episodi sotto gli occhi di tutti"

Al termine della sfida del Capozza, persa contro il Casarano in una gara segnata anche da episodi arbitrali discussi, mister Federico Coppitelli ha analizzato con amarezza quanto accaduto in campo.

Il tecnico non nasconde il disappunto: “Oggi è stato perpetrato qualcosa di brutto, i ragazzi hanno sputato sangue. Rimango sbalordito da tutti gli episodi, soprattutto l’ultimo: il quarto uomo chiede di ammonirmi e l’arbitro percorre ottanta metri per espellermi. Una direzione incomprensibile”. Parole forti, pronunciate però con la consapevolezza di dover mantenere equilibrio: “Se mi esprimessi fino in fondo andrei incontro a problemi”.

Coppitelli preferisce soffermarsi sull’atteggiamento della squadra: “Sono soddisfatto della prestazione encomiabile di questi ragazzi. Tra venti giorni nessuno ricorderà questi episodi, ma voglio che i tifosi siano orgogliosi”.

Un accenno anche agli aspetti tecnici: “Il primo gol era evitabile, ma il gruppo è rimasto in partita fino alla fine nonostante le difficoltà”. Infine, il rammarico per gli infortuni e un riconoscimento al Casarano, “squadra forte, che può dire la sua nei playoff”, ha concluso.