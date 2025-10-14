Nel radar della Serie A - Jacopo Seghetti, il talento fra i pali al test in amaranto

Fra i tanti talenti cresciuti nel florido vivaio dell'Empoli, spicca Jacopo Seghetti, portiere classe 2005 ceduto in estate al Livorno in Serie C per affrontare il suo primo campionato fra i professionisti, con l'obiettivo di trasformare le promettenti presenze collezionate in A e in Coppa Italia in una solida stagione di crescita. Ha preso parte alla spedizione mondiale dell'Italia Under 20 giocando titolare nel match perso 3-0 con gli Stati Uniti.

Le qualità: fisicità e reattività

Con i suoi 189 cm di altezza, Seghetti combina una buona struttura fisica con ottimi riflessi e un'eccellente reattività. È particolarmente abile nelle uscite e nella gestione dell'area piccola.

Il percorso: dal vivaio azzurro alla continuità in amaranto

Cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, in estate è passato al Livorno, in una piazza con una tradizione importante e un pubblico esigente. Il prestito ha l'obiettivo di garantirgli la continuità e le responsabilità che solo un campionato tosto come la Serie C può offrire. Seghetti dovrà dimostrare di non essere solo un talento precoce, ma di poter reggere la pressione per un'intera stagione.

Jacopo Seghetti, la sua scheda

Nato il: 17 febbraio 2005

Nazionalità: italiano

Posizione: portiere

Piede: destro

Squadra attuale: Livorno

Scadenza: 30 giugno 2026 (prestito), 30 giugno 2028 (Empoli)