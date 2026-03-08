Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Catania, Toscano prima della Casertana: “Aggrediamo il primo posto”. Stop Rolfini per frattura

Catania, Toscano prima della Casertana: “Aggrediamo il primo posto”. Stop Rolfini per fratturaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 15:04Serie C
Luca Bargellini

Alla vigilia del match contro la Casertana per la 31ª giornata del campionato di Serie C, Domenico Toscano, tecnico del Catania, ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia:

Che indicazioni ha avuto dalla squadra in settimana? E come stanno i giocatori che hanno trovato meno spazio come Corvari, Ponzi e Bruzzaniti?
“Tutti dall’inizio dell’anno si allenano con la voglia di contribuire alla crescita e ai risultati della squadra. I ragazzi stanno lavorando bene. Abbiamo la squalifica di Quaini e Di Noia è uscito anzitempo nell’ultima gara: lo valuteremo tra oggi e domani per capire se potrà essere disponibile. Rolfini invece avvertiva un dolore al piede già nella settimana in cui siamo stati fuori: ieri ha fatto gli accertamenti ed è stata riscontrata una frattura. Sarà lo staff medico a comunicare l’entità e i tempi di recupero. Forte sta continuando il suo percorso di recupero e speriamo di averlo la settimana prossima”.

Che avversario sarà la Casertana, anche alla luce della recente vittoria nel derby? E guardando alle ultime gare, ha qualcosa da rimproverarsi nelle scelte?
“Per quanto riguarda le ultime due partite, la squadra ha fatto quello che doveva fare. Poi i risultati sono figli di tanti episodi e dettagli che possono portare a esiti diversi. In queste gare ho visto una squadra cresciuta molto in consapevolezza, mentalità, personalità e lucidità nello sviluppare il gioco. Noi vogliamo continuare ad aggredire il primo posto. La Casertana è una squadra ostica per caratteristiche, sta facendo un campionato importante. Ha avuto un momento di flessione dovuto ai tanti infortuni, ma ora sta recuperando diversi elementi dell’organico. È una squadra di ottimo livello e sarà soprattutto una partita di testa”.

Lei parla spesso di riempire l’area di rigore. Perché a volte il Catania fatica a farlo?
“Dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori. Quando giochi con trequartisti a cui piace avere la palla sui piedi, a differenza di quando utilizzi Lunetta o Rolfini con un’altra punta, magari guadagni nel palleggio ma perdi qualcosa nell’occupare l’area. A Benevento lo abbiamo fatto bene: i quinti sono arrivati, c’è stata l’occasione di Donnarumma, Di Noia riempiva sempre l’area e Piago è stato pericoloso. In partite così equilibrate sono i dettagli a spostare l’equilibrio”.

Il Catania ha raccolto meno punti in trasferta rispetto alle prestazioni offerte. Come se lo spiega?
“Credo che nelle ultime due partite lo abbiamo dimostrato, anche se i punti sono stati pochi. Le gare che possiamo imputarci sono quelle con Foggia, Siracusa e Potenza. A Sorrento invece abbiamo fatto una partita negativa e lì non meritavamo nulla. In quelle altre gare potevamo fare qualcosa in più, ma per varie circostanze non ci siamo riusciti. La differenza con il Benevento è stata che loro, anche quando non hanno giocato grandi partite, sono riusciti a portare a casa il risultato”.

Dal punto di vista psicologico come ha visto la squadra dopo la sconfitta di Benevento?
“Dopo la partita c’era amarezza soprattutto per la prestazione fatta, non tanto per il risultato. Il rammarico è stato non portare a casa almeno un pareggio. Ho detto ai ragazzi che bisogna guardare avanti: guardare indietro non porta niente. Dobbiamo prendere queste due prestazioni come dimostrazione che in ogni partita abbiamo le potenzialità per vincere. Poi dobbiamo curare il dettaglio: se servirà fare anche sedute notturne sui cross, sui tiri e sul riempimento dell’area, le faremo”.

Si è visto grande sconforto nei giocatori a fine partita. Come gestire queste emozioni? E pensa a un po’ di turnover, ad esempio per Casasola che sembra molto utilizzato?
“Quelle lacrime sono la testimonianza di quanto questa squadra tenga a fare bene e a regalare soddisfazioni ai tifosi. Io però ho detto ai ragazzi che devono essere orgogliosi della partita fatta. Poi è normale analizzare cosa si poteva fare meglio. Quando sono arrivato qui mi hanno chiesto una squadra che lotti e sudi la maglia, e questo lo sta facendo. Casasola è un giocatore che dà tanto alla squadra per caratteristiche e dinamismo. Abbiamo ancora due giorni per valutare le condizioni di tutti e poi faremo le scelte”.

La squadra ha ancora margini di miglioramento a otto giornate dalla fine? E come valuta il mercato di gennaio?
“Se si parla di risultati sì, ma io guardo soprattutto alla crescita nelle prestazioni, nella consapevolezza e nella produzione di gioco. Da questo punto di vista la squadra è cresciuta. Sui singoli dico sempre che non bisogna limitarsi a dire che sono bravi: hanno qualità ma devono diventare più determinanti in certe situazioni.Sul mercato di gennaio, Bruzzaniti alla prima partita sembrava il miglior acquisto, poi serve un periodo di adattamento alla squadra, alla categoria e alla piazza. Se avessimo avuto lui, Guglielmotti o Ponzi da luglio sarebbe stato diverso. A gennaio queste difficoltà vanno messe in conto. Miceli sta facendo bene nel suo ruolo, arriverà anche il momento di Guglielmotti. Ponzi ha avuto un problema all’adduttore e si è dovuto fermare. Non vedo un mercato sbagliato: è un percorso in cui tutti, anche chi c’era da luglio, potevano fare qualcosa in più”.

In questo momento si sente un uomo solo al comando o percepisce la fiducia dell’ambiente?
“Mi sento più forte rispetto all’inizio della stagione. Il percorso fatto a Catania mi ha rafforzato molto. Essere più forte non significa necessariamente vincere il campionato, ma saper gestire le difficoltà. In passato ho vinto con 96 punti, ma oggi mi sento ancora più forte come allenatore grazie all’esperienza fatta qui”.

Crede ancora nella rimonta per il primo posto o la squadra sta già pensando ai playoff?
“Io vivo per il primo posto. Fa parte della mia storia e voglio continuare ad aggredire quella posizione. I punti di distanza sono tanti, vedremo”.

Articoli correlati
Catania ko, Toscano: "Una sconfitta per il calcio scoprire il giorno prima del divieto... Catania ko, Toscano: "Una sconfitta per il calcio scoprire il giorno prima del divieto di trasferta"
Catania, Toscano: "Orgoglioso dei miei ragazzi, con l'FVS il ritmo si abbassa" Catania, Toscano: "Orgoglioso dei miei ragazzi, con l'FVS il ritmo si abbassa"
Catania, Toscano: "Salernitana costruita per stare al vertice, serve convinzione... Catania, Toscano: "Salernitana costruita per stare al vertice, serve convinzione e fiducia"
Altre notizie Serie C
Pro Patria, Turotti dopo l'espulsione: "Ho sbagliato. Mi scuso per il mio comportamento"... Pro Patria, Turotti dopo l'espulsione: "Ho sbagliato. Mi scuso per il mio comportamento"
Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei match delle 14:30. Salernitana avanti... Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei match delle 14:30. Salernitana avanti
Catania, Toscano prima della Casertana: “Aggrediamo il primo posto”. Stop Rolfini... Catania, Toscano prima della Casertana: “Aggrediamo il primo posto”. Stop Rolfini per frattura
Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 12:30. Juventus ko in casa Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 12:30. Juventus ko in casa
Girone A, il Trento accelera: riaperta la corsa al secondo posto dietro al Vicenza... Girone A, il Trento accelera: riaperta la corsa al secondo posto dietro al Vicenza
Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei lunch match. Juventus sotto in casa... Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei lunch match. Juventus sotto in casa
Triestina ultima ma non morta. Marino: "Chi lo pensa si sbaglia di grosso" Triestina ultima ma non morta. Marino: "Chi lo pensa si sbaglia di grosso"
Vicenza a un passo dalla Serie B: promozione possibile già nel prossimo weekend Vicenza a un passo dalla Serie B: promozione possibile già nel prossimo weekend
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 8 marzo 2006, Figo viene deferito per le parole su Moggi. Dopo mesi: "Visto che avevo ragione?"
2 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Bonny-Pio Esposito
3 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Bologna-Verona, le probabili formazioni: Castro titolare, Sammarco senza 6 giocatori
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, buone notizie all'indomani del 4-0 col Pisa: Vlahovic e Milik si allenano in gruppo
Immagine top news n.1 Lo sfogo di Giacchetta: "Derubati di un calcio di rigore che sarebbe stato decisivo"
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: il Lecce stacca di 3 punti la Cremonese e il terzultimo posto
Immagine top news n.4 Scontro salvezza al Lecce: vittoria costruita nel 1° tempo, la Cremonese si sveglia tardi
Immagine top news n.5 Juventus, l'agente di Vlahovic è a Torino: sui social spunta una storia direttamente allo Stadium
Immagine top news n.6 Fiorentina, altro forfait per Kean. Quinta gara saltata da dicembre: è (anche) allarme azzurro?
Immagine top news n.7 Milan, Allegri: "Inter un cavallo con 10 lunghezze di vantaggio a 200 metri dal palio"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.2 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.3 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.4 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Di Francesco: "Pierotti? Gol preparato. Stulic a disposizione anche quando non stava bene"
Immagine news Serie A n.2 Alberto Moreno ancora incredulo per il golazo di Da Cunha: "Cosa hai fatto, Lucas?"
Immagine news Serie A n.3 Tante occasioni, ma nessun gol: Bologna e Verona vanno negli spogliatoi sullo 0-0 al 45'
Immagine news Serie A n.4 Tanti sbadigli e zero tiri in porta: 0-0 tra Fiorentina e Parma al 45’ sotto i fischi del Franchi
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Stulic: "Dobbiamo fare tutto il possibile per ottenere la salvezza"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, buone notizie all'indomani del 4-0 col Pisa: Vlahovic e Milik si allenano in gruppo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 29ª giornata: i risultati all'intervallo. Empoli avanti dopo 28" a Catanzaro
Immagine news Serie B n.2 Da Spezia-Monza fino a Pescara-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Empoli, doppio forfait a pochi minuti dal match col Catanzaro: out Degli Innocenti e Shpendi
Immagine news Serie B n.4 Dal derby emiliano-romagnolo a Pescara-Bari, tutti i convocati per la 29ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Izzo: "Sono tornato qui con tanta umiltà, ho ancora tanta fame"
Immagine news Serie B n.6 Ternana, Liverani: "Ormai 5 partite che la squadra ha trovato buon gioco, buona condizione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Patria, Turotti dopo l'espulsione: "Ho sbagliato. Mi scuso per il mio comportamento"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei match delle 14:30. Salernitana avanti
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano prima della Casertana: “Aggrediamo il primo posto”. Stop Rolfini per frattura
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 12:30. Juventus ko in casa
Immagine news Serie C n.5 Girone A, il Trento accelera: riaperta la corsa al secondo posto dietro al Vicenza
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei lunch match. Juventus sotto in casa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”