Ufficiale
Cavese, arriva dal Perugia Moustapha Yabre: operazione in prestito con diritto
TUTTO mercato WEB
Cavese 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’AC Perugia le prestazioni sportive del difensore Moustapha Yabre.
Nato a Zabre, in Burkina Faso, il 13 luglio 2002, cresce nel settore giovanile della Spal prima e del Pordenone poi, iniziando la sua carriera tra i professionisti con la maglia del Cesena nella stagione 2022/23. In Lega Pro circa 100 presenze con le maglie di Fiorenzuola, Recanatese, Giugliano, Monopoli e Perugia.
Arriva alla Cavese in prestito sino al 30 giugno 2026 con opzione di riscatto a favore del club metelliano.
Indosserà la maglia numero 33 e dopo la rifinitura di questa mattina sarà domani a disposizione di Mister Prosperi.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile