Colombo: "Alla Pianese voglio ritrovarmi, riconfermarmi e dare un contributo alla squadra"

È tornato in bianconero da poco più di una settimana Matteo Colombo, rinforzo invernale della Pianese, ed è stato subito schierato in campo nel match pareggiato contro la Torres. Dopo questo secondo esordio, ecco che proprio ai canali ufficiali del club ha parlato il calciatore: "Dopo sei mesi in cui non ho giocato molto, tornare a Piancastagnaio mi ha fatto davvero piacere. Ritrovare alcuni compagni della scorsa stagione mi ha fatto bene. Posso dire che il mio obiettivo è chiaro: voglio dare il massimo e provare ad aiutare la squadra in questo finale di stagione”.

Una stagione dove ha trovato uno staff differente da quello che aveva lasciato: "Il primo impatto con il nuovo staff e il nuovo allenatore è stato positivo e anche tornare in campo contro la Torres è stata una bellissima emozione. L’adrenalina della gara mi mancava e riassaporare quelle sensazioni è stato importante. Il ritorno in bianconero rappresenta anche un’occasione di rilancio personale, dopo mesi complicati. Voglio ritrovarmi, riconfermarmi e dare un contributo concreto alla squadra, magari anche con qualche rete o assist”.

Il discorso si conclude con una nota alla prossima gara: “La trasferta di San Benedetto del Tronto si preannuncia complicata. La squadra si sta allenando con grande intensità durante la settimana e sa di dover affrontare un avversario ostico, sostenuto da una tifoseria calda. Servirà lottare su ogni pallone fino all’ultimo minuto, ma la Pianese si sente pronta alla battaglia”.