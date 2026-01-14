Ufficiale Pianese, torna Colombo dall'Atalanta. Stavolta a titolo definitivo: due anni e mezzo di contratto

Un ritorno annunciato in casa Pianese, con la società che si assicura - stavolta a titolo definitivo - Matteo Colombo, che lascia l'Atalanta e firma con gli amiatini un contratto di due anni e mezzo.

Questa la nota del club toscano:

"Matteo Colombo è un nuovo giocatore della Pianese. Il centrocampista classe 2004 fa ritorno a Piancastagnaio dopo l’esperienza della scorsa stagione, chiusa con 3 reti in 35 presenze. Dopo la parentesi di questi sei mesi, che lo ha visto fare ritorno a Bergamo nelle fila dell’Atalanta U23, nel girone C di Serie C, il calciatore – che ha scelto la maglia numero 4 – ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra amiatina per i prossimi due anni e mezzo.

Da parte dell’US Pianese, il nostro bentornato a Matteo e un in bocca al lupo per tutte le sfide che ci attendono".