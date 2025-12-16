Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, gli arbitri della 19ª giornata di campionato: Bozzetto per Vicenza-Triestina

Serie C, gli arbitri della 19ª giornata di campionato: Bozzetto per Vicenza-Triestina
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:04Serie C
Tommaso Maschio

La Lega Pro ha comunicato sui propri canali ufficiali le designazioni arbitrali della 19ª giornata di campionato. Di seguito tutte le quaterne arbitrali:

GIRONE A
ALBINOLEFFE – ALCIONE MILANO
Mario Picardi
Viareggio
Lorenzo Chillemi
Barcellona Pozzo di Gotto
Riccardo Leotta
Acireale
Alberto Poli
Verona
Edoardo Maria Brunetti
Milano

GIANA ERMINIO – CITTADELLA
Nicolo’ Dorillo
Torino
Gheorghe Mititelu
Torino
Simone Ambrosino
Nichelino
Riccardo Dasso
Genova
Giuseppe Daghetta
Lecco

L.R. VICENZA – TRIESTINA
Giorgio Bozzetto
Bergamo
Matteo Taverna
Bergamo
Luca Bernasso
Milano
David Kovacevic
Arco Riva
Mateo Sadikaj
Mestre

LECCO – PERGOLETTESE
Andrea Zoppi
Firenze
Giampaolo Jorgji
Albano Laziale
Roberto Meraviglia
Pistoia
Lorenzo Massari
Torino
Manuel Cavalli
Bergamo

NOVARA – OSPITALETTO F.
Davide Cerea
Bergamo
Giovanni Francesco Massari
Molfetta
Arli Veli
Pisa
Jules Roland Andeng Tona Mbei
Cuneo
Gennantonio Martone
Monza

PRO PATRIA – RENATE
Francesco Aloise
Voghera
Daniel Cadirola
Milano
Simone Giuseppe Chimento
Saronno
Abdoulaye Diop
Treviglio
Alessandro Cassano
Saronno

PRO VERCELLI – ARZIGNANO VALCHIAMPO
Gianmarco Vailati
Crema
Bruno Galigani
Sondrio
Giovanni Ciannarella
Napoli
Simone Gauzolino
Torino
Paolo Fumagallo
Novara

TRENTO – DOLOMITI BELLUNESI
Antonio Liotta
Castellammare di Stabia
Andrea Pasqualetto
Aprilia
Steven La Regina
Battipaglia
Andrea Mazzer
Conegliano
Leo Posteraro
Verona

UNION BRESCIA – INTER U23
Mattia Drigo
Portogruaro
Simone Della Mea
Udine
Paolo Tomasi
Schio
Alessandro Pizzi
Bergamo
Usman Ghani Arshad
Bergamo

VIRTUS VERONA – LUMEZZANE
Erminio Cerbasi
Arezzo
Paolo Di Carlo
Pescara
Ludovico Esposito
Pescara
Andrea Terribile
Bassano del Grappa
Marco Roncari
Vicenza

GIRONE B
ASCOLI – CAMPOBASSO
Luca De Angeli
Milano
Salvatore Nicosia
Saronno
Pio Carlo Cataneo
Foggia
Gianluca Guitaldi
Rimini
Fabio D’Ettorre
Lanciano

BRA – JUVENTUS NEXT GEN
Michele Pasculli
Como
Roberto Palermo
Pisa
Massimiliano Cirillo
Roma 1
Felipe Salvatore Viapiana
Catanzaro
Simone Mino
La Spezia

CARPI – GUIDONIA MONTECELIO
Gabriele Restaldo
Ivrea
Giovanni Boato
Padova
Alberto Callovi
San dona’ di Piave
Gianluca Renzi
Pesaro
Alfonsorocco Rosania
Finale Emilia

LIVORNO – PONTEDERA
Gabriele Sacchi
Macerata
Daljit Singh
Macerata
Emanuele Bracaccini
Macerata
Mattia Ubaldi
Roma 1
Filippo Pignatelli
Viareggio

PERUGIA – FORLI’
Alessandro Recchia
Brindisi
Giulia Tempestilli
Roma 2
Davide Fabrizi
Frosinone
Gerardo Simone Caruso
Viterbo
Matteo Lauri
Gubbio

PIANESE – TERNANA
Francesco D’Eusanio
Faenza
Gregorio Maria Galieni
Ascoli Piceno
Stefano Allievi
San Benedetto del Tronto
Edoardo Manedo Mazzoni
Prato
Luca Granata
Viterbo

PINETO – GUBBIO
Dario Madonia
Palermo
Simone Iuliano
Siena
Filippo Balducci
Empoli
Simone Gavini
Aprilia
Fabio D’Ettorre
Lanciano

SAMBENEDETTESE – VIS PESARO
Roberto Lovison
Padova
Andrea Barcherini
Terni
Elia Tini Brunozzi
Foligno
Ciro Aldi
Lanciano
Silvia Scipione
Firenze

TORRES – AREZZO
Alessandro Silvestri
Roma 1
Ilario Montanelli
Lecco
Cosimo Schirinzi
Casarano
Enrico Cappai
Cagliari
Marco Pilleri
Cagliari

GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA – BENEVENTO
Mattia Nigro
Prato
Davide Merciari
Rimini
Tommaso Mambelli
Cesena
Mattia Maresca
Napoli
Antonio Alessandrino
Bari

CASARANO – TEAM ALTAMURA
Davide Galiffi
Alghero
Domenico Russo
Torre Annunziata
Cristian Robilotta
Sala Consilina
Stefano Striamo
Salerno
Angelo Tomasi
Lecce

CATANIA – ATALANTA U23
Giuseppe Maria Manzo
Torre Annunziata
Stefania Genoveffa Signorelli
Paola
Davide Gigliotti
Lamezia Terme
Alfredo Iannello
Messina
Giuseppe Minutoli
Messina

COSENZA – CAVESE
Gabriele Totaro
Lecce
Luca Chiavaroli
Pescara
Stefano Vito Martinelli
Potenza
Domenico Leone
Barletta
Pasquale Gatto
Lamezia Terme

GIUGLIANO – CASERTANA
Enrico Gemelli
Messina
Vincenzo Andreano
Foggia
Michele Colavito
Bari
Dario Acquafredda
Molfetta
Antonio Aletta
Avellino

LATINA – CROTONE
Giuseppe Vingo
Pisa
Diego Spatrisano
Cesena
Cosimo De Tommaso
Voghera
Alessandro Colelli
Ostia Lido
Paolo Cozzuto
Formia

MONOPOLI – POTENZA
Matteo Dini
Citta’ di Castello
Badreddine Mamouni
Tolmezzo
Domenico Lombardi
Chieti
Giacomo Rossini
Torino
Emanuele Fumarulo
Barletta

SALERNITANA – FOGGIA
Giorgio Di Cicco
Lanciano
Giovanni Pandolfo
Castelfranco Veneto
Leonardo Tesi
Padova
Leonardo Di Mario
Ciampino
Luigi Ferraro
Frattamaggiore

SIRACUSA – TRAPANI
Giuseppe Rispoli
Locri
Massimiliano Starnini
Viterbo
Gianmarco Macripo’
Siena
Fabrizio Ramondino
Palermo
Manfredi Scribani
Agrigento

SORRENTO – AZ PICERNO
Andrea Palmieri
Brindisi
Alessandro Gennuso
Caltanissetta
Yassine El Hamdaoui
Novi Ligure
Maria Marotta
Sapri
Nicola Monaco
Sala Consilina

Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
