Serie C, mercoledì il recupero della 25ª giornata del Girone C: Catania-Trapani al sig. Ubaldi
La gara, nonostante una diretta Rai, fu rinviata per permettere i festeggiamenti di Sant'Agata, ma mercoledì 18 febbraio Catania e Trapani scenderanno in campo per recuperare la sfida della 25ª giornata del Girone C di Serie C, allora - era il 6 febbraio - appunto rinviata.
Decisa quindi la designazione arbitrale del confronto che si giocherà allo stadio 'Massimino' con fischio di inizio fissato alle ore 20:30. A dirigere il match sarà il sig. Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Carmine De Vito e Alessandro Marchese, entrambi della sezione di Napoli; IV Ufficiale, il sig. Enrico Gemelli di Messina. Della sezione di Messina, anche il sig. Giuseppe Minutoli, scelto come Operatore FVS.
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
