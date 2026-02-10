Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'agente di Di Lorenzo spiega: "Giocava con un dito rotto, pensava di operarsi dopo il Mondiale"

Ospite su Canale 8, l’agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha parlato così della scelta di operarsi dell'azzurro: "Di Lorenzo giocava con un dito rotto da sei mesi. Non era in programma operarsi perché un intervento lo avrebbe tenuto fermo tre mesi. Il momento del Napoli era delicato e importante, quindi voleva continuare a giocare, arrivare a fine campionato e poi, con la speranza del Mondiale, operarsi successivamente.

L’infortunio di Napoli-Fiorentina ha cambiato tutto: lì dovevi stare fermo un mese e mezzo e a quel punto fai valutazioni diverse. Però è successo tutto dopo il mercato, l’ultimo giorno, e non avevamo ancora risposte definitive sugli esami."

Lo stesso giocatore dopo l'operazione ha spiegato: "Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. Dopo il bruttissimo movimento del ginocchio ho pensato al peggio, gli esami poi hanno evidenziato dei traumi importanti ma fortunatamente il crociato ha tenuto. Non tutti lo sanno, ma gli ultimi 6 mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento chirurgico, ma non volendo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, andando anche a peggiorare le cose. La situazione e il dolore sono diventati ormai insostenibili per me e dato lo stop forzato per il ginocchio abbiamo deciso di intervenire sul piede. Farò del mio meglio per rientrare quanto prima e continuare a difendere la nostra amata maglia nelle migliori condizioni possibili. Il vostro capitano!".

